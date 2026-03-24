Zu den wichtigsten Projekten zählen unter anderem die erste Ausgabe der Art Basel Qatar und der Launch des health.tech Global Summit in Basel, eine neue internationale Plattform rund um Gesundheitstechnologien. Zudem sollen Initiativen wie Zero/10, eine Plattform für digitale Kunst und neue Formate im digitalen Zeitalter, und die Art Basel Awards weiterentwickelt werden.