Die Messehallen waren bereits unmittelbar nach Eröffnung am Dienstagmorgen gut gefüllt. Es zeige sich, dass in der breit aufgestellten Baubranche der persönliche Kontakt wichtig sei, sagte der Nidwalder Ständerat Hans Wicki (FDP) in seiner Funktion als Präsident der Baubranchen-Dachorganisation Bauenschweiz vor den Medien. Er nehme erfreut zur Kenntnis, dass sich die Messe wieder in alter Grösse und Frische präsentieren könne.