Der Mitteldeutsche Rundfunk setzt wegen des Streits um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ein umfangreiches Sparpaket um. So sollen neue MDR-Produktionen für «Tatort» und «Polizeiruf 110» drei Jahre lang pausieren. Für die Reihen «Tatort» und «Polizeiruf 110» verfüge der Sender zwar bereits über fertiggestellte und vertraglich fixierte Produktionen für die kommenden Jahre, teilte der Sender mit. Neue Produktionen sollen jedoch zunächst drei Jahre lang ausgesetzt werden. Ausserdem will der Sender seine Jugendwelle «MDR Sputnik» ab 2027 nicht mehr über UKW verbreiten.