Cadskills ist demnach ein Spezialist für personalisierte Implantatlösungen und den 3D-Druck von Titan - zwei sich rasch entwickelnde Bereiche in der Extremitäten- und Kopf-Hals-Chirurgie (CMF). Mit der Übernahme stärke Medartis seinen strategischen Fokus auf komplexere klinische Anwendungen mit massgeschneiderten Implantaten - darunter der Ersatz des Kiefergelenks, Implantate, die bei Patienten mit erheblichem Knochenverlust direkt auf der Knochenoberfläche sitzen, sowie Lösungen zur Gesichtskonturierung.
Cadskills verfügt den Angaben zufolge über die Zertifizierung zur Herstellung von Medizinprodukten der Klasse III - der höchsten regulatorischen Klassifizierung für Implantate. Zudem verfügt das Unternehmen über ein fundiertes Fachwissen im Bereich des 3D-Drucks mit Titan. Diese Druckkapazitäten lassen sich in Zukunft auf andere Regionen übertragen und unterstützen die weitere geografische Expansion von Medartis.
Eigene Position stärken
Darüber hinaus erweitert die Übernahme das Angebot von Medartis im Bereich der oberen Extremitäten durch die Carpitech-Produktfamilie. Sie umfasst Arthroplastiken der Handwurzelknochen. Medartis erachtet dies als eine Möglichkeit, die eigene Position im Bereich des Ersatzes kleiner Knochen in der Hand zu festigen.
Der Gründer von Cadskills, Maurice Mommaerts, wird laut Mitteilung nach der Integration in die Medartis-Gruppe wissenschaftliches und klinisches Fachwissen einbringen, um die Kontinuität während der Expansionsphase zu gewährleisten.
Die Transaktion ist als Vorauszahlung strukturiert, ergänzt durch umsatzabhängige Earn-out-Komponenten.
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(AWP)