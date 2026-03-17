Cadskills ist demnach ein Spezialist für personalisierte Implantatlösungen und den 3D-Druck von Titan - zwei sich rasch entwickelnde Bereiche in der Extremitäten- und Kopf-Hals-Chirurgie (CMF). Mit der Übernahme stärke Medartis seinen strategischen Fokus auf komplexere klinische Anwendungen mit massgeschneiderten Implantaten - darunter der Ersatz des Kiefergelenks, Implantate, die bei Patienten mit erheblichem Knochenverlust direkt auf der Knochenoberfläche sitzen, sowie Lösungen zur Gesichtskonturierung.