Der neue Finanzchef habe umfassende Führungserfahrung in multinationalen Konzernen gesammelt, hiess es weiter. Angefangen mit Technologieunternehmen wie Syntegon und OC Oerlikon bis hin zu Unternehmen in der Gesundheitsbranche wie Straumann und Geistlich Pharma. Er sei zudem Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses bei Georg Fischer.