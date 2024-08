Den grössten Beitrag zu diesem Wachstum leistete das Geschäft in der Region EMEA. Hier kletterten die Einnahmen um 15,5 Prozent auf 59,5 Millionen Franken. Derweil waren die USA das am schnellsten wachsende Gebiet im ersten Semester mit einem Plus von 16,6 Prozent auf 23,2 Millionen.