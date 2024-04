Medartis hatte die Lancierung am Vorabend angekündigt. Den Erlös will die Firma für allgemeine Finanzierungszwecke, einschliesslich Akquisitionen im Kerngeschäft, verwenden. Mit diesem Schritt werde Medartis auch die Investorenbasis erweitern und Flexibilität erlangen, um das Wachstum zu beschleunigen, wird CEO Dirk Kirsten in der Mitteilung zitiert.