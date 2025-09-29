Einbussen für Radiologen

Für Hausärzte werde Tardoc zwar Mehreinnahmen bringen, allerdings nicht im erhofften Umfang. Bei Radiologen rechnet der Medbase-Chef hingegen mit deutlichen Einbussen: «Wir erwarten Tarifkürzungen zwischen 15 und 20 Prozent. Das ist massiv.» Mehr Effizienz sei in diesem Bereich kaum möglich, «und wir können nicht einfach mehr Leute durch die Röhren lassen. Das wäre auch aus medizinischen Überlegungen nicht richtig.»