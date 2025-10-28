Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) den Umsatz gesteigert und etwas mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg vorläufigen Berechnungen zufolge um rund ein Viertel auf 380 Millionen Euro und lag damit leicht über der im Juli angepassten Prognose von etwa 375 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.