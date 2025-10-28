Sämtliche Wachstumsfelder und das Kerngeschäft Handel hätten sich gut entwickelt, sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner der Mitteilung zufolge. Der Umsatz stieg ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 7,0 Prozent.
Die vollständigen Zahlen will das Management am 17. Dezember vorlegen.
Ceconomy war Mitte Oktober aus dem SDax abgestiegen, nachdem das Unternehmen durch den chinesischen Konzern JD.com übernommen worden war./err/tav/mis
(AWP)