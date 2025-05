«Wir setzen auf strikte Kostendisziplin und passen uns schnell an Marktveränderungen an», kommentierte Interimsfinanzchef Remko Rijnders. Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende März von 5,3 auf 5,2 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Plus gerechnet. Währungs- und portfoliobereinigt erzielte Ceconomy ein Wachstum von 1,3 Prozent.