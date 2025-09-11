JD.com hatte Ende Juli sein Kaufangebot unterbreitet, das Ceconomy mit insgesamt vier Milliarden Euro bewertet. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 10. November. Die vier Ankeraktionäre Haniel, Beisheim, Freenet und Convergenta haben früheren Angaben zufolge verbindliche Zusagen für insgesamt rund 32 Prozent des Aktienkapitals unterzeichnet. Der bisher grösste Aktionär, die Beteiligungsgesellschaft Convergenta der Gründerfamilie Kellerhals, will demnach einen Anteil von rund 25,4 Prozent behalten.