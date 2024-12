Im seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr (2024/25) will der Vorstand den währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz «moderat» steigern, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) solle dagegen «deutlich» anziehen. In einer Pressekonferenz erläuterte Deissner, dass damit ein währungs- und portfoliobereinigtes Erlösplus von drei bis fünf Prozent auf seinem Zettel steht. Den bereinigten operativen Gewinn will er um zehn Prozent und mehr steigern.