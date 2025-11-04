Während seiner Zeit als Nummer zwei im Weissen Haus hatte Cheney ein eher düsteres Image in der Öffentlichkeit - er galt als verschlossen, machthungrig und manipulativ. Aus der aktiven Politik zog er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zurück. Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 gab er bekannt, dass er für die Demokratin Kamala Harris stimmen wolle - und nicht für den Republikaner Donald Trump.