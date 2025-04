US-Verteidigungsminister häufig Ziel von Spionage

Cybersecurity-Experten erklärten, das Handy eines amerikanischen Verteidigungsministers gehöre normalerweise zu den am besten geschützten nationalen Geräten. Der ehemalige Direktor des National Counterintelligence and Security Center, Mike Casey, sagte in einem Interview: «Er gehört zu den fünf Personen in der Welt, die am häufigsten Ziel von Spionage sind.» Es gebe praktisch keine Chance, dass jemand nicht versucht habe, eine Spyware zum Ausschnüffeln auf seinem Telefon zu installieren.