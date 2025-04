Das passiert, wenn das gesamte Pentagon gegen einen arbeitet

Die Sprecherin des Weissen Hauses Karoline Leavitt erklärte in einer ersten Reaktion im Sender Foxnews: «Der Präsident steht fest hinter Minister Hegseth, der eine phänomenale Arbeit an der Spitze des Pentagons leistet.» Sie beschuldigte unzufriedene Mitarbeiter des Ministeriums, Hegseth in Misskredit bringen zu wollen und die traditionellen Medien zu belügen.