Die Berichte über die Raketentests lösten wiederum Sorgen in Israel vor einem möglichen iranischen Angriff aus. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte auf eine Frage: «Wir wissen, dass der Iran in letzter Zeit Manöver abhält.» Israel verfolge dies und treffe die «erforderlichen Vorbereitungen». Der Regierungschef sagte: «Ich möchte dem Iran unmissverständlich klarmachen: Jede Aktion gegen Israel wird mit einer sehr harten Reaktion beantwortet.»