Die Zeitung «Times of Israel» meldete unter Berufung auf Regierungskreise, dass die Luftwaffe die iranische Gasproduktion im Süden des Landes angegriffen habe, darunter die grösste derartige Anlage in der Provinz Buschehr. Laut dem Portal «Axios», das sich ebenfalls auf Regierungskreise bezog, sollen die Attacken mit den USA abgestimmt und koordiniert gewesen sein.