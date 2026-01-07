Aus Sicht des fög reicht eine rein marktwirtschaftliche Finanzierung des Journalismus unter diesen Bedingungen nicht aus. Die Studie sieht politischen Handlungsbedarf bei der Medienförderung, beim Schutz des geistigen Eigentums sowie bei der Förderung der Medienkompetenz. «Plattformen und KI-Anbieter nutzen journalistische Leistungen systematisch, ohne diese angemessen zu vergüten», wurde VSM-Präsident Andrea Masüger in einer Mitteilung zitiert.