Israelische Armee: Mehr als 50 Geschosse abgefeuert

Die israelische Armee warf der Hisbollah wiederholte Verstösse gegen die Feuerpause vor. In der Nacht habe sie mehr als 50 Geschosse auf Soldaten im Südlibanon abgefeuert. Daraufhin seien Raketenstellungen, Waffenlager und Kommandozentralen der Hisbollah angegriffen worden, um Bedrohungen zu beseitigen. Die Armee werde auch künftig gegen jede Bedrohung für den Staat Israel und die Soldaten vorgehen.