Die CIA soll erfahren haben, dass am Samstagmorgen in einem Gebäudekomplex im Herzen Teherans ein Treffen hochrangiger iranischer Offizieller stattfinden sollte und sich Chamenei dort aufhalten würde. Daraufhin sollen die USA und Israel den Zeitpunkt ihrer Angriffe auf den Iran angepasst haben. Ursprünglich sei laut dem Zeitungsbericht geplant gewesen, nachts anzugreifen.
Irans Staatsmedien hatten in der Nacht zum Sonntag bestätigt, dass Chamenei getötet wurde. Dies hatte zuvor bereits US-Präsident Donald Trump verkündet.
(AWP)