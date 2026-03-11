Mit Elsener wird die SRF-Spitze mit einer Person ausserhalb des Unternehmens besetzt. Er ist derzeit als CEO von Zattoo tätig, dem Schweizer Internet-TV-Streaminganbieter. Zuvor war er Geschäftsführer von CH Media Entertainment und seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung der Radio- und TV-Gruppe von CH Media.