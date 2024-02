In einer grossen Untersuchung haben die unabhängigen Medienportale «Medusa» und «Mediazona» die Zahl der bisher in Moskaus Krieg gegen die Ukraine getöteten russischen Soldaten auf 75 000 geschätzt. «120 Tote am Tag - das ist der Preis, den Russland zahlt für den Überfall auf das benachbarte Land», berichtete das russische Portal «Medusa» am Samstag. Offiziell macht keine der beiden Kriegsparteien Angaben zu getöteten Soldaten in den eigenen Reihen.

24.02.2024 14:46