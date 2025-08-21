Diese sind mit fast 30 Prozent zusammen nicht nur die grössten Anteilseigner von Mediobanca, wo sie mit Nagel über Kreuz liegen. Sie sind neben Mediobanca auch die führenden Anteilseigner bei Generali. Bei MPS waren sie als Aktionäre an Bord gekommen, als der Staat sich nach der Rettung der einstigen Krisenbank nach und nach zurückzog. Die Regierung in Rom hatte sich hinter die Pläne von MPS mit Mediobanca gestellt.