Ein Kauf der Generali-Sparte böte den Mediobanca-Aktionären eine weitere Alternative, wie das Geschäft der Bank wachsen könnte. Mediobanca habe die Banca Generali seit Jahren als beste Übernahmegelegenheit betrachtet, erklärte Mediobanca-Chef Alberto Nagel in einer Konferenz mit Analysten. Der Deal soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital der Bank von 14 auf 20 Prozent nach oben treiben. Dazu peilt Nagel Einsparungen in Höhe von etwa 300 Millionen Euro an.