Wie ein Fresenius-Sprecher betonte, dämmt Fresenius die Digitalambitionen mit dem Verkauf von Curalie generell nicht ein. Die Digitalisierung bleibe ein Schwerpunkt. So will sich Helios den eigenen Angaben zufolge künftig noch stärker auf die Digitalisierung seiner Kernaktivitäten in der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung konzentrieren, etwa durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von Entscheidungen. Entsprechend seien neue Funktionen im Management zur Umsetzung und Erkundung «neuer Stossrichtungen» der Digitalisierung geschaffen worden. Helios ist mit seinen knapp 90 Kliniken Deutschlands grösster Krankenhausbetreiber.