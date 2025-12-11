Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz im Rahmen der Erwartungen gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research (DORC). «Während des Berichtszeitraums erholten sich die Geräteverkäufe weiter, und das Volumenwachstum bei intraokularen Linsen, insbesondere im Premiumsegment, setzte sich fort, während der Verbrauch refraktiver Verfahren leicht zunahm; die Anzahl der Eingriffe in China blieb stabil», hiess es vom Unternehmen am Dienstag