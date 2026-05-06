Philips-Konzernchef Roy Jakobs bezeichnete dies daher auch in einem Interview als die derzeit dringendste Herausforderung. Dies gilt etwa für die Beschaffung von Helium, das für die Funktionsweise von CT- und MRT-Scannern notwendig ist. Die medizinische Bildgebung habe eine enorme globale Verzahnung, «und leider haben wir am Beispiel der Strasse von Hormus die Anfälligkeit für die Abhängigkeit von einem so begrenzten Material gesehen». Die Nachfrage nach heliumfreien Scannern ist laut Jakobs sprunghaft gestiegen, wenngleich es sich «technisch gesehen nicht um eine einfache Lösung» handele.