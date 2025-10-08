Damit hat das Unternehmen die brasilianische Anlage mehr als verdoppelt, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Durch die Erweiterung steige die Kapazität um ein Viertel. Darüber hinaus habe Geka kürzlich neue Aufträge gewonnen - darunter «einen der grössten Einzelaufträge der Firmengeschichte», der 2026 und 2027 «signifikante Umsätze» generieren soll.