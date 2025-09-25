Die Jefferies-Analysten hatten in einem ersten Kommentar hierzu bereits geschrieben, dass sie davon ausgingen, dass die ohnehin gebeutelten europäischen Medtech-Werte unter Druck kommen könnten. Es wird zwar keine tatsächliche Zollerhöhung genannt, und in der 21-tägigen Kommentierungsfrist werde es zu intensiven Lobbyaktivitäten der Industrie kommen. «Da fast alle Medtech-Segmente genannt werden, dürften Unternehmen, die bisher als eher immun galten, heute einen Preis zahlen müssen», so die Experten.