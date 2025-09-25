Gegen 13.45 Uhr geben unter den Blue Chips Sonova um 3,2 Prozent nach, Straumann um 2,7 und Alcon um 1,6 Prozent. In den hinteren Reihen geht es für Titel wie Tecan, Medacta, Medartis und Siegfried um bis zu 3,6 Prozent abwärts.
Laut Medienberichten hat die Trump-Regierung nationale Sicherheitsuntersuchungen zu Importen von Robotik, Industriemaschinen und medizinischen Geräten eingeleitet, was den Weg für neue Zölle ebnen könnte. Die Untersuchungen richteten sich auch gegen importierte medizinische Geräte wie Rollstühle, Krankenhausbetten und Geräte für die medizinische Diagnose und Behandlung wie Herzschrittmacher.
Die Jefferies-Analysten hatten in einem ersten Kommentar hierzu bereits geschrieben, dass sie davon ausgingen, dass die ohnehin gebeutelten europäischen Medtech-Werte unter Druck kommen könnten. Es wird zwar keine tatsächliche Zollerhöhung genannt, und in der 21-tägigen Kommentierungsfrist werde es zu intensiven Lobbyaktivitäten der Industrie kommen. «Da fast alle Medtech-Segmente genannt werden, dürften Unternehmen, die bisher als eher immun galten, heute einen Preis zahlen müssen», so die Experten.
hr/cf
(AWP)