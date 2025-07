Der Kreml betont immer wieder, dass er sich nicht unter Druck setzen lasse. «Russland ist nicht Israel oder gar der Iran», sagte nun auch Medwedew mit Blick auf den Nahostkonflikt, in dem die USA an der Seite Israels den Iran attackierten, um dessen Atomprogramm zu stoppen. Der 59-Jährige hat als Chef des nationalen Sicherheitsrates weiterhin viel Einfluss in Moskau./bal/DP/he