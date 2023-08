Nach Werbung in Russland um Freiwillige für den Krieg gegen die Ukraine haben nach offiziellen Angaben seit Januar mehr als 231 000 Menschen einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium unterschrieben. Es sei einiges getan worden, um den Dienst attraktiver zu machen, sagte der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, am Donnerstag bei einer Versammlung zur Ausstattung der Streitkräfte. Der frühere Kremlchef veröffentlichte dazu ein Video in seinem Telegram-Kanal.

03.08.2023 17:56