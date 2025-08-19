Ebenso spottete er über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. «Die Frage ist, welche Melodie der Clown aus Kiew daheim bei Garantien und Territorien spielen wird, wenn er wieder seine grüne Militäruniform angezogen hat», erklärte der derzeitige Vizechef des russischen Sicherheitsrates. Medwedew gibt in der Moskauer Aussendarstellung oft den Scharfmacher, neben dem Kremlchef Wladimir Putin gemässigt und vernünftig wirken soll.
Ukraine soll Sicherheitsgarantien bekommen
Trump, Selenskyj und europäische Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten am Montag über einen Friedensprozess für die Ukraine beraten. Sie bekräftigten, dass das Land nach einem Ende des russischen Angriffskrieges starke Sicherheitsgarantien brauche. Als nächsten Schritt soll es nach Trumps Vorstellungen rasch ein Treffen Selenskyjs mit Putin geben.
Moskauer Politiker vergleicht Europäer mit bellenden Hunden
Der russische Aussenpolitiker Konstantin Kossatschow meinte auf Telegram, unter dem Druck Trumps hätten die Ukraine und die Europäer ihre russlandfeindliche Haltung mässigen müssen. «Die Zeiten haben sich geändert. Weder Kiew noch Brüssel dürfen versteckt hinter dem amerikanischen Rücken Russland anbellen. Russland hat widerstanden», schrieb der Vorsitzende des Aussenausschusses im russischen Föderationsrat.
Spürbar wurde, dass die russische Politik die Europäer nicht an den Friedensbemühungen beteiligt sehen möchte. «Europa sollte dem Aufruf Wladimir Putins folgen und im Verhandlungsprozess nicht stören», sagte der Chef des aussenpolitischen Ausschusses in der Staatsduma, Leonid Sluzki./fko/DP/nas
(AWP)