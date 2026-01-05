US-Aussenminister Marco Rubio bezeichnete die Regierung in Kuba als «riesiges Problem». Das sagte er im US-Sender NBC News auf die Frage, ob nach dem US-Angriff auf Venezuela nun ein Einsatz gegen Kuba folgen werde. Zwar wolle er nicht über zukünftige Schritte der US-Regierung mit Blick auf Kuba sprechen. «Aber ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir keine grossen Fans des kubanischen Regimes sind.» Dieses habe Venezuelas entmachteten Staatschef Maduro unterstützt, sagte Rubio weiter.