Die Behörden machen den IS auch für einen Angriff auf das israelische Konsulat in Istanbul im April verantwortlich, das zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb war. Ein Angreifer wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet, zwei weitere verletzt. Der IS bekannte sich bislang nicht zu der Tat./jam/DP/zb