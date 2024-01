Man sehe sich «mit dem kurzfristig kaum zu behebenden Problem konfrontiert, nur auf einen äusserst begrenzten Kreis von geeigneten und verfügbaren Gutachterinnen und Gutachtern zurückgreifen zu können, deren Expertise für eine Entscheidung in den allermeisten Fällen allerdings unverzichtbar ist», sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen der «Welt» zur Begründung der langen Wartezeit. Zudem bestehe in der Wissenschaft derzeit nur ein «unvollständiger Wissensstand» über gesicherte Zusammenhänge zwischen Covid-Impfungen und Erkrankungsbildern.