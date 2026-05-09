Der Demozug von Mass-Voll machte sich kurz nach 15 Uhr vom Kurplatz auf den Weg Richtung Altstadt und hielt kurz bei der Jesuitenkirche. Gegen tausend Personen liefen mit. Zuvor hörten die Teilnehmenden EU-kritische Reden, die sich gegen das Vertragspaket Bilaterale III richteten. Auch mindestens ein bekanntes Mitglied der rechtsextremem Organisation Junge Tat war anwesend.