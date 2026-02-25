Einschliesslich der kleineren Betriebe gehen die Verbände der Bauindustrie und des Gewerbes davon aus, dass der Umsatz preisbereinigt um 2,5 Prozent gestiegen ist auf rund 172 Milliarden Euro. Die Branche habe sich trotz vieler Hindernisse als Stabilitätsanker der deutschen Wirtschaft behauptet, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Baugewerbe, Felix Pakleppa. Die Unternehmen haben laut Bauindustrieverband 2025 wieder 0,7 Prozent mehr Leute beschäftigt als im Jahr zuvor und wollen diesen Trend auch im laufenden Jahr fortsetzen.