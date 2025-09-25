Die Baubranche hat schwierige Jahre hinter sich. Da mit dem Ukraine-Krieg sowohl die Preise für Materialien stiegen als auch die Zinsen, brach vor allem der Wohnungsbau ein. Viele Menschen konnten sich die eigenen vier Wände nicht mehr leisten. Nun hofft die Baubranche mit gesunkenen Leitzinsen und den Milliardenausgaben des Bundes für Infrastruktur auf Rückenwind. Dem jüngsten Ifo-Index für September zufolge hat sich die Stimmung am Bau aufgehellt.