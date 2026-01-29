Dow legte am Donnerstag ebenfalls Geschäftszahlen für 2025 vor. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 39,97 Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 2,44 Milliarden Dollar an, nachdem im Jahr zuvor noch ein Überschuss von 1,2 Milliarden Dollar erzielt worden war. Das Minus geht auf Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen zurück.