Diese Entwicklung ist laut CBRE vor allem auf das steigende Büroflächenangebot in peripheren Büromärkten zurückzuführen, also an Orten ausserhalb der fünf grössten Büromärkte Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne. Auch in den Vororten der Städte sei das Angebot grösser geworden. Die Leerstände dürften sich hier mit der abnehmenden Büroneubautätigkeit aber wieder erholen.