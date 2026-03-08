Die Schufa beobachtet jedoch, dass sich Unterschiede noch verschärfen. Demnach ist der Frauenanteil in Führungspositionen am grössten, wo ohnehin schon viele Frauen arbeiten - etwa im Veterinär-, Gesundheits- und Sozialwesen sowie der Bekleidungsbranche. Dort gebe es auch immer höhere Frauenquoten. In klassischen «Männerbranchen» wie der Forstwirtschaft sowie bei der Installation und Reparatur von Maschinen sei der Frauenanteil in Managementpositionen sehr gering - Tendenz sinkend./als/DP/mis