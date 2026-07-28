Unternehmen sehen besonders Defizite bei den Grundkompetenzen. Jeder zweite Ausbildungsbetrieb stelle weit verbreitete Schwächen beim Arbeits- und Sozialverhalten fest, etwa mit Blick auf die Belastbarkeit. Fast ebenso häufig werden unzureichende kognitive Kompetenzen genannt. Rund vier von zehn Unternehmen sehen zudem Defizite in Mathematik, Deutsch und wirtschaftlichem Grundwissen./brd/DP/mis