Der Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) soll ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember «wesentlich effizienter» werden. Ziel sei ein Güterverkehr, der ab 2033 eigenwirtschaftlich unterwegs sei, wie es der Bund als Eigentümer der SBB vorgebe. Die Neuausrichtung solle im Weiteren das nationale Angebot sichern und Güter sollen dort transportiert werden, wo eine Nachfrage von Kunden bestehe.