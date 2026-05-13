Der deutsche Energiekonzern RWE ist mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Dem Dax-Konzern halfen vor allem gegenüber dem Vorjahr verbesserte Windverhältnisse in Europa. Zudem nahm RWE in den vergangenen Monaten weitere Windkraftanlagen, Solarparks und Batteriespeicher in Betrieb. Dämpfend wirkte das schwache Abschneiden im Energiehandel. Die Jahresziele bestätigte das Management, wobei Finanzchef Michael Müller in der Mitteilung vom Mittwoch darauf hinwies, dass schon ein Drittel des prognostizierten Gewinns je Aktie erreicht sei.