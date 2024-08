Laut der Analyse von StarMine-Daten durch die Nachrichtenagentur Reuters gilt die New York Community Bancorp als das Top-Übernahmeziel. Deren Probleme im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung (CRE) hatte zu Jahresbeginn eine Verkaufswelle bei Bankenaktien ausgelöst. Das Institut erhielt in der Analyse 98 Scorerpunkte. Nach Einschätzung von Brian Mulberry, Portfolio-Manager bei Zacks Investment Management, könnten mittelgrosse Institute wie Fifth Third and Huntington Bancshares kleinere Rivalen schlucken wollen, um besser mit Grossbanken vom Schlage JP Morgan, Bank of America oder Wells Fargo konkurrieren zu können.