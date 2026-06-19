Die Intensität des Wettbewerbs habe zugenommen und die Geschwindigkeit der Veränderung erfordere, dass man bei Mercedes anders arbeite als man vielleicht vor fünf Jahren gearbeitet habe. «Wenn ich in diesem Wettbewerbsumfeld bin, dann möchte ich mich gerne angucken und sagen, dass ich wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe. Und da kommen wir zu dem Schluss, in der Situation sind wir nicht», sagte Seeger.