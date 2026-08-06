Ein vertiefter Blick in die am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Daten zeigt: In den vergangenen drei Jahren hat sich nur die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich merklich erhöht. Jene aus Italien, Deutschland und Österreich blieb einigermassen stabil. Die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien ging zwischen April und Juni 2026 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 1,1 Prozent zurück.