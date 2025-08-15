Insgesamt mehr als 325'000 Neugründungen

Inklusive kleineren Betrieben gab es den Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 325'300 Neugründungen und damit 4,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dem standen 246'900 Gewerbeabmeldungen gegenüber - 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.