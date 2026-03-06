In Deutschland wagen wieder mehr Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit: Im Jahr 2025 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 130.100 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine grössere wirtschaftliche Bedeutung schliessen lassen. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 7,6 Prozent mehr.