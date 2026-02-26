Die deutsche Pharmabranche hat trotz des Handelsstreits mit den USA deutlich zugelegt. Im vergangenen Jahr stieg die Produktion kräftig um 4,5 Prozent zum Vorjahr, wie der Branchenverband VCI in Frankfurt mitteilte. Der Umsatz kletterte zugleich um 5,5 Prozent dank leicht steigender Preise. Damit fallen die Zahlen noch besser aus als Ende 2025 geschätzt. «Das Auslandsgeschäft blieb trotz der Zollstreitigkeiten und unruhigen Handelsbeziehungen auf hohem Niveau stabil», hiess es.